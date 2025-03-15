شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين جراء انفجار فى مبنى باللاذقية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل 3 وإصابة 12 آخرين جراء الانفجار في مبنى بحي الرمل الجنوبى فى محافظة اللاذقية.

وأعلن الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، أن الانفجار الذي هز حى الرمل الجنوبي المكتظ بالسكان في مدينة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، كان ناتجًا عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب.

وأوضح الدفاع المدني، في حصيلة أولية، أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، مع وجود أشخاص عالقين تحت أنقاض مبنى مكون من أربعة طوابق، فيما سارعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع لبدء عمليات الإجلاء والإنقاذ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".



من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار الذي وقع السبت في مدينة اللاذقية هو "حادث" نجم عن مخلفات حربية.

وأوضح المرصد أن الانفجار في اللاذقية "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله"، وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ.