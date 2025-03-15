شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد شخص فى غارة إسرائيلية على بلدة برج الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /السبت/ استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على بلدة برج الملوك بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.



وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة للاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج الملوك أدت إلى استشهاد مواطن.



وكانت الوكالة اللبنانية قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج الملوك وكان شخصان بداخلها، وقد توجهت إلى المكان سيارات الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني.