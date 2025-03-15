شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قتلى وجرحى فى انفجار بمنزل مكون من 4 طوابق باللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادوسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض إثر انفجار وقع اليوم في مبنى بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أسباب الانفجار مجهولة.

وأشارت وسائل إعلام سورية، إلى إن الانفجار في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية ناجم عن مخلفات حربية.

وأكدت وجود جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في مبنى مكون من 4 طوابق.