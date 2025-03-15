شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطلق أول قمر اصطناعي.."المنذر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق أول قمر اصطناعي بحريني "المنذر"، في أول إنجاز بحرينى في مجال الفضاء، وتم تصميمه وتطويره بأيدٍ بحرينية، فيما تتم إدارته بالكامل داخل المملكة عبر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، مع الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية لضمان تنفيذه بأعلى المعايير، وفق وكالة الأنباء البحرينية .

يعد هذا القمر الصناعي من فئة الأقمار النانوية، حيث تم تزويده بقدرات تحليل ومعالجة البيانات، كما جُهِّز بكاميرا فضائية متوسطة الدقة، مخصصة لالتقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، لاستخدامها في الدراسات البيئية والزراعية، ورصد التغيرات العمرانية، والمراقبة الساحلية.

كما تُعد قدرة هذا القمر على تحليل الصور الفضائية مباشرةً باستخدام الذكاء الاصطناعي ميزةً تجعله الأول من نوعه في المنطقة، حيث تقوم البرمجية بتصنيف الصور الملتقطة ومعالجتها، مما يحسّن كفاءة الاتصال بين القمر الصناعي والمحطة الأرضية.