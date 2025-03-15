شكرا لقرائتكم خبر عن مركز محمد بن راشد للفضاء يُعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعى "اتحاد سات" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السيت، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "اتحاد سات"، أول قمر اصطناعي راداري يُطوره فريق المركز، وذلك من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، على متن صاروخ "فالكون 9".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، استقبل فريق المركز في المحطة الأرضية بدبي أول إشارة من القمر الاصطناعي في تمام الساعة 12:04 ظهرًا، ما يؤكد بدء تشغيله بنجاح.

وقال الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء ، :"إن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر لهذا القطاع الحيوي، وإطلاق القمر الاصطناعي "اتحاد سات" يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قدراتنا في رصد الأرض وجمع البيانات، ما يعزز من دورنا في دعم التنمية المستدامة ويسهم في استكشاف آفاق جديدة لاستخدامات التقنيات الفضائية".

ومن جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن نجاح إطلاق "اتحاد سات" يعكس التطور الكبير الذي تشهده الإمارات في قطاع الفضاء، ويؤكد التزامنا بتطوير برنامج الإمارات الوطني للفضاء وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الفضائية، وتمكين الأجيال القادمة من المساهمة في بناء مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.

وتم تطوير القمر الاصطناعي بالتعاون مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية الجنوبية ، حيث تولى فريق مركز محمد بن راشد للفضاء قيادة مراحل التصميم والتطوير، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز القدرات الوطنية وتوطين التقنيات الفضائية المتقدمة.

من جانبه، هنأ كيم إيول، المدير التنفيذي لشركة "ساتريك إنشيتيف" دولة الإمارات بنجاح إطلاق القمر الاصطناعي "اتحاد سات"، الذي يعكس التزامها بتطوير قدراتها في رصد الأرض باستخدام التقنيات الرادارية المتقدمة وعبر عن الفخر بالشراكة مع المركز لتطوير هذا المشروع الطموح ..معربا عن التطلع إلى مواصلة التعاون لتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء العالمي.