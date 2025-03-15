شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران السوري": إعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتباراً من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم /الثلاثاء/ المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /السبت/، عن الهيئة، أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والادارية.

وأضافت الهيئة أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.