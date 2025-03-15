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"الطيران السوري": إعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتباراً من الثلاثاء المقبل

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"الطيران السوري": إعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتباراً من الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم /الثلاثاء/ المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /السبت/، عن الهيئة، أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والادارية.

وأضافت الهيئة أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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