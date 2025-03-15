شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بالاتفاق الأرمينى الأذرى والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الجامعة العربية بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، واعتبرت أن ذلك يمثل خطوة ضرورية ومهمة نحو إنهاء النزاع بين البلدين وتحقيق السلام الدائم في منطقة القوقاز.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمها الكامل لهذا الاتفاق الذي يرسي قواعد حل النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أمله في توقيع اتفاق سلام نهائي وشامل لكل القضايا الخلافية بين البلدين، مؤكدا أن الحوار الدبلوماسي هو الحل الوحيد لهذا النزاع الطويل.