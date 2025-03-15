الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم الخميس، وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبد الرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 رمضان 1446 هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"