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الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

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الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم الخميس، وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبد الرحمن آل سعود.

 

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود".

 

وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 رمضان 1446 هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

 

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

المصدر: "واس"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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