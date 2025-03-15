شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": فضل الصلاة فى الحرم يشمل جميع مساجد مكة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن فضل الصلاة في الحرم المكي لا يقتصر على المسجد الحرام وحده؛ بل يشمل جميع المساجد الواقعة ضمن حدوده؛ داعية المصلين إلى اختيار أقرب مسجد لهم؛ تخفيفاً للازدحام، وتيسيراً على المعتمرين.

وأوضحت الوزارة، أن الصلاة في هذه المساجد تمنح المصلين فرصة إدراك فضل الصلاة في الحرم، والإسهام في تسهيل حركة الزوّار والمعتمرين داخل المسجد الحرام.

ومن جهة أخرى، كان الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن نجاح الخطة التشغيلية لثانى جمعة من رمضان، وذلك وفق الخطط المرسومة من جميع الوكالات، التى استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية؛ لتمكين القاصدين والزائرين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية.

وأعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خططا إثرائية في ثاني جمعة لرمضان، وقال السديس لقد حققت الخطط التشغيلية الإثرائية للجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، نجاحًا وفق مسارات الحوكمة؛ حيث أدى المعتمرون والقاصدون صلاتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء روحانية تعبُّدية. وجاء ذلك في إطار منظومة متكاملة من الخدمات الإثرائية؛ التي وفّرتها الرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين.

ومن جهة أخرى، جاءت خطة الجمعة فى المسجد الحرام ، بعنوان" رمضان شهر الجود والانتصار والإحسان"، والتى ألأقاها الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حيث أكد أن رمضان شهر النشاط والعمل، شهر الانتصارات وتحقيق الإنجازات، فاطرحوا عن أنفسكم الكسل والوخم والوَنَى، وخذوا بأسباب الفلاح والنجاح؛ من التوكل والجد والاجتهاد، واستقبلوا العشر الأواخر بعزم قوي شديد، تأسيا بنبيكم الكريم ﷺ.

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