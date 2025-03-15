شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي في شبيلي السفلى والوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي صباح اليوم السبت، عن تصديه لمحاولة هجوم إرهابي نفذته مليشيات تنظيم الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث حاولت المليشيات مهاجمة مواقع عسكرية للقوات المسلحة في مدينة "أوطيغلي" بإقليم شبيلي السفلى، وفي محيط منطقة "بورشا شيخ" بإقليم شبيلي الوسطى.

وأكدت المصادر العسكرية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة خلال المواجهات، إذ تم القضاء على عدد كبير من عناصر المليشيات.

في سياق متصل، نفذت القوات الوطنية الصومالية، الليلة الماضية، عملية عسكرية دقيقة استهدفت تجمعًا لمسلحي المليشيات الإرهابية في منطقة ” لبو غرس” بإقليم شبيلي الوسطى، حيث تم تدمير الموقع بالكامل والقضاء على جميع العناصر المتواجدة فيه.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية عملياتها العسكرية للقضاء على فلول الإرهابيين، وتطهير المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد.