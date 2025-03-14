شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تؤكد دعمها للتسوية السياسية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت اليابان، بالخطوات الإيجابية نحو المصالحة بين الفصائل المختلفة فى سوريا، مع التحذير من ارتفاع أعداد الضحايا، بمن فيهم المدنيون.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن طوكيو تحث جميع الأطراف المعنية على لعب دور بناء فى دعم تسوية سياسية شاملة ومصالحة وطنية، من خلال حوار يقوده السوريون، بهدف تحقيق انتقال سلمى ومستقر فى البلاد.



وأضافت أن اليابان تتابع تطورات الأوضاع الأخيرة فى سوريا عن كثب، معربة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا، وسط تصاعد العنف فى المناطق الساحلية.



ودعت الخارجية اليابانية، جميع الأطراف إلى وقف فورى للقتال والالتزام بالقانون الدولي، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولي.