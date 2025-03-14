شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صياد فلسطينى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبه بقذيفة شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد صياد فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبه بقذيفة فى منطقة بحر السودانية شمال غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الصياد محمد رياض صيام (22 عامًا) استشهد، قرب بحر منطقة السودانية شمال غزة، بعد إطلاق بوارج الاحتلال قذيفة تجاه مركبه.

كما أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن شابًا (18 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال الحى بالفخذ فى بلدة بيتا، وجرى نقله إلى المستشفى.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب الشبان، ما أدى إلى إصاب شاب بالرصاص الحى فى الفخذ.



وفى وقت سابق، استشهد الشاب عمر عبد الحكيم داوود اشتية (21 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال فى الرأس، خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص مباشرة صوب رأس الشاب اشتية، بينما كان يقف أمام أحد المحال التجارية فى القرية.



من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمى - فى بيان اليوم - إنه لم يتمكن من نقل أى إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ الثانى من مارس الجارى نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلى لجميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.



ومطلع الشهر الجاري، عاودت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية.



وأوضح البرنامج الأممى أن أسعار المواد الغذائية التجارية آخذة فى الارتفاع منذ إغلاق المعابر، حيث زادت أسعار بعض المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والخضراوات بأكثر من 200 بالمئة، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأشار البرنامج إلى بدء بعض التجار المحليين حجب البضائع بسبب عدم اليقين بشأن وصول إمدادات جديدة.



وذكر أن لديه حاليا مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة فى القطاع لمدة تصل إلى شهر، إضافة إلى طرود غذائية جاهزة للأكل لدعم 550 ألف شخص لمدة أسبوعين.



وقال البرنامج الأممى إنه يدعم حاليا 33 مطبخا فى جميع أنحاء غزة تقدم ما مجموعه 180 ألف وجبة ساخنة يوميا. كما يدعم البرنامج 25 مخبزا، ولكن فى 8 مارس اضطرت 6 من المخابز إلى الإغلاق بسبب نقص غاز الطهي.



ولدى البرنامج أيضا نحو 63 ألف طن مترى من المواد الغذائية المتجهة إلى غزة، وهذا يعادل توزيعات لشهرين إلى ثلاثة أشهر لـ 1.1 مليون شخص، فى انتظار الحصول على إذن بالدخول إلى غزة، وفق الأمم المتحدة.



وأوضح برنامج الأغذية العالمى أنه أوصل أكثر من 40 ألف طن مترى من المواد الغذائية إلى غزة وقدم مساعدات منقذة للحياة لـ 1.3 مليون شخص، خلال فترة وقف إطلاق النار بمرحلته الأولى والتى استمرت 42 يوما بدءا من 19 يناير الماضي. كما قدم البرنامج أكثر من 6.8 ملايين دولار فى شكل مساعدات نقدية لدعم ما يقرب من 135 ألف شخص، ما ساعد العائلات على شراء المستلزمات التى تمس الحاجة إليها.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلى إبادة جماعية فى غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.