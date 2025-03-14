شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد احترام معتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم/ الجمعة/، أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري.



جاء ذلك خلال لقاء السوداني، وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وتم أيضا، خلال اللقاء، التأكيد على موقف العراق الواضح والثابت فى احترام خيارات الشعب السوري، بكلّ مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سوريا، الذى ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، وبهذا الصدد تم التشديد على أهمية استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين.



وقال رئيس الوزراء العراقى "يجب المضى فى عملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة عدم القبول بأى اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أى من المكونات السورية".



وشدد على أهمية وحدة الأراضى السورية، ورفض جميع التدخلات فى الشأن السوري، خصوصاً مع ما يجرى اليوم من سيطرة جيش الاحتلال على أراضٍى سورية.



وأعرب السودانى عن استعداد العراق للمساهمة فى دعم سوريا وإعادة إعمارها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن، والتنسيق لمواجهة مخاطر الإرهاب لتحقيق الاستقرار الداعم لإعادة إعمار سوريا والعمل على مواجهة الخطاب الطائفي.



إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية السورى أسعد الشيباني، عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق فى محاربة تنظيم(داعش) الإرهابي، لافتا إلى أن الشراكة القوية بين العراق وسوريا ستسهم فى بناء المنطقة.



وقال الشيبانى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين فى بغداد، إن الحكومة السورية جادة فى تعزيز روابط العلاقة مع العراق، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.



وتابع : "على سوريا والعراق التعاون لرفض أى تدخل لأى قوى خارجية فى الشؤون الداخلية للبلدين".