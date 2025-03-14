الخليج اليوم .. النواب البحريني: نطمح بإنشاء مركز يُعنى بالهوية الوطنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تطمح البحرين بإنشاء مركز وطني متخصص يهتم بدراسة وتعزيز الهوية الوطنية، ويهدف إلى أن يكون مرجعاً وطنياً من شأنه أن يعزز تعميق الهوية الوطنية للبلاد، ويحفظ التراث الثقافي للمستقبل، فضلاً عن المساعدة في تحقيق التوازن بين الانفتاح وحماية الأمن الوطني، طبقاً لما أعلنه مجلس النواب البحريني.

وأشار المجلس إلى التطلع المستمر في مواكبة آمال المواطنين المعقودة نحو خدمات حكوميّة متقدّمة، تعزز رفاهِ المواطنين وجودة معيشتهم، خاصة في مجالات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وتوفير فرص العمل، والتدريب، وتعزيز أنظمة الرقابة والمساءلة.

ونوه المجلس بما أنجزته رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما حققته خططها، كما أشاد بالتوجيهات للإسراع في إعداد النسخة القادمة للعام 2050 من رؤية البحرين الاقتصادية، في المقابل أكد النواب البحريني التزام المجلس التشريعي الكامل بتطوير التشريعات الاقتصادية، ودعم المبادرات الحكومية، وتقديم الحلول التي تعزز البيئة الاقتصادية، وتحرك الملفات ذات الأولوية والأهمية القصوى.