شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الجمعة/، خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا يدعى عمر عبد الحكيم داوود اشتية (21 عاما)، استشهد اليوم عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت خلالها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بكثافة، والغاز السام المسيل للدموع، كما احتجزوا طفلا في المنطقة.

