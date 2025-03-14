شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 أطفال فلسطينيين اليوم /الجمعة/، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في محيط مدرسة صبحة الحرازين، بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المواطنين الفلسطينيين تجمعوا في المنطقة لجمع الحطب، حينما استهدفهم الاحتلال في محيط المدرسة المذكورة، ما أدى إلى استشهاد 4 أطفال، نقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني.



وكان أصيب مواطنين اثنين في قصف دبابات الاحتلال وسط رفح، فيما أصيبت مواطنة ثالثة جراء سقوط قذائف مدفعية في شارع عائد البشيتي بحي الجنينة شرق رفح.



وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7أكتوبر 2023، إلى 48,524، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ارتفعت الإصابات إلى 111,955، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.