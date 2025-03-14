الخليج اليوم .. أكبر منتجي التمور في العالم.. دولة واحدة تستحوذ على خُمس الإنتاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يستهلك العالم العربي والإسلامي كميات كبيرة من التمور خلال شهر رمضان. كما يعد التمر أحد الإيقونات الرئيسية في العالم العربي، حيث يرمز إلى الكرم والإزدهار والضيافة.

في عام 2023، تم إنتاج 9.82 مليون طن من التمور عالمياً. ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تُعدّ مصر أكبر منتج للتمور في العالم، حيث أنتجت حوالي 1.87 مليون طن من هذه الفاكهة الاستوائية في عام 2023 وحده. هذا الرقم يدفعها للسيطرة على خُمس الإنتاج العالمي تقريباً.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بإنتاج 1.64 مليون طن من التمور، تليها الجزائر بإنتاج 1.32 مليون طن.

ونظراً لارتباطه بالثقافة العربية، واعتماد النخيل على كميات أقل من المياة في بيئة يغلب عليها المناخ الصحراوي، كان لزاماً أن تكون الدول الثماني في القائمة شرق أوسطية، بحسب الرسم البياني الذي أعدته "Statista"، واطلعت عليه "العربية Business"، بينما تكمل تونس والإمارات قائمة الدول العشر الأولى.

وفي نوفمبر من العام الماضي، دشّنت السعودية باكورة المنتجات التحويلية من التمور المتمثل في مشروب "ميلاف كولا" بصفته أول منتج عالمي غازي مصنوع من التمر، وسيباع قريباً في الأسواق السعودية، فيما تعود ملكية فكرة المشروب ذاته إلى شركة "تراث المدينة" شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.