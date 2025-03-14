شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية أوروبية حول المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/.