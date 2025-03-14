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مباحثات سعودية أوروبية حول المستجدات الإقليمية والدولية

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مباحثات سعودية أوروبية حول المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء (واس)، اليوم /الجمعة/.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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