شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة توزع القرقاعون والهدايا على الأطفال بالبحرين احتفالا بالنصف من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة شؤون الشباب بمملكة البحرين تنظيم فعاليتها السنوية بمناسبة الاحتفال بليلة نصف رمضان بـانطلاق "بست السعادة"، وهى حافلة تتجول مساء اليوم الجمعة في مناطق محافظتي المحرق والعاصمة، بينما ستتجول غدًا السبت في المحافظتين الشمالية والجنوبية لتوزيع القرقاعون والهدايا على الأطفال والعائلات، برفقة مجموعة من المتطوعين، لنشر أجواء البهجة والفرح بين الأطفال والشباب والعائلات. وفق "الأيام البحرينية " .

ويترقب الأطفال والشباب والعائلات مرور بست السعادة سنويًا؛ لما يحمله من مفاجآت وهدايا قيمة ومميزة، إذ حرصت وزارة شؤون الشباب هذا العام، على تقديم تجربة استثنائية تعكس روح التراث البحريني في أجواء احتفالية تغمرها العادات والتقاليد الأصيلة، لتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالموروث الشعبي.

ولإنجاح الفعالية، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تنظيم متميز يحقق أهداف المبادرة، التي تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز التفاعل المجتمعي في المناسبات التراثية.

وتختلف مسميات الاحتفال بتلك الليلة ، من دولة إلى أخرى فتسمى "القرقيعان" في الكويت وفي الجانب الشرقي من السعودية، و"القرنقعوه" في قطر، و"القرقاعون" في البحرين، فيما يطلق عليها أهل عمان اسم "القرنقشوه".