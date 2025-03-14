شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة اللبنانى: إسرائيل دمرت 10 مواقع أثرية ضمن جرائم الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، خلال جولته بالجنوب، وتحديدا في بلدة شمع، حيث تفقد القلعة الأثرية للنبي شمعون الصفا، إن إسرائيل كانت تسعى لنهب هذه القلعة وغيرها من المواقع، وكما علمت أن لدينا عشرة مواقع دمرتها إسرائيل وهذا الأمر يعتبر جريمة حرب واننا سنعمل على زيارة لجنة اليونيسكو للاطلاع على الأضرار والشروع بإعادة الإعمار، وأن القوانين الخاصة للمنازل الأثرية والمواقع الأثرية وهي تحتاج إلى إعادة تشكيل لجنة مهنية تعمل مع البلديات ومتابعة الإدارات الرسمية".

وأضاف قائلا: "لم يزل هناك عدم التزام بالقرار الأممي 1701 والحكومة مصرة على تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وسنسعى من أجل العمل على إعادة الاعمار من خلال حث المغتربين للمساهمة في إعادة الإعمار وتسهيل الدخول إلى لبنان وأمامنا عمل جبار رغم الأيام الصعبة ولكن الحكومة جادة بإعادة الإعمار.

وتابع أن "ما شهدناه من تدمير ممنهج للآثار في قلعة بلدة شمع وللمنازل في بلدة شمع وغيرها من القرى ما هي إلا عملية تدمير فقط للتدمير ولحرق إمكانية الحياة ورأينا المشاهد المحزنة وأن الحكومة مصرة على إعادة ما تم تدميره"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.