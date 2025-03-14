شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيون بالاختناق اليوم الجمعة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من محاور عدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وعولجوا ميدانيا.