شكرا لقرائتكم خبر عن أرض الصومال ترد على مقترح أمريكي لتهجير سكان غزة إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن نشرت وكالة "أسوشيتدبرس" تقريرا قالت فيه، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق إفريقيا، لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين سيتم ترحيلهم من قطاع غزة، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب المقترحة لتحويل الجيب الساحلي الفلسطيني الذي دمرته إسرائيل إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ومن جانبه نفى وزير خارجية إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن ظاهر، الجمعة، وجود أي محادثات مع أي طرف، لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الإقليم.

وقال ظاهر لوكالة "رويترز": "لم أتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولا توجد محادثات مع أي أحد بشأن الفلسطينيين".

وأرض الصومال، هو إقليم يضم أكثر من 3 ملايين نسمة في القرن الإفريقي، انفصل عن الصومال منذ أكثر من 30 عاماً، لكنه غير معترف به دولياً كدولة مستقلة، إذ يعتبر الصومال أرض الصومال جزءاً من أراضيه، إذ جعل رئيس أرض الصومال الجديد، عبد الرحمن محمد عبد الله، الاعتراف الدولي أولويةً له.