شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: سنواصل الرد بحزم وقوة على انتهاكات حزب الله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش سيواصل الرد بحزم وبكل قوة على انتهاكات حزب الله في لبنان وبقاء الجيش في المواقع الخمسة بلبنان يهدف إلى حماية سكان الشمال بغض النظر عن أي مفاوضات حول نقاط الخلاف على الحدود، وفق ما أفادت القاهرة الإخبارية.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نتنياهو يجري بعد نحو ساعة تقييما خاصا للأوضاع الأمنية.