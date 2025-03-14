شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي: مقتل 41 إرهابيا في غارة جوية بمحافظة "شبيلى السفلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة، عن مقتل 41 إرهابيا تابعا لمليشيات الخوارج الإرهابية بمحافظة شبيلي السفلى التابعة لولاية جنوب غرب.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة، تمكن من خلال غارة جوية استهداف 41 إرهابيا تابعا لمليشيات الخوارج الإرهابية، كما أسفرت العملية العسكرية النوعية عن تدمير مركبة تقل مسلحين من التنظيم الإرهابي.



وأشار "صونا" إلى أن الجيش الصومالي يواصل ملاحقة فلول المتشددين الذين اعتادوا على قتل الأبرياء من المواطنين.