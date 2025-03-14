شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من أمطار رعدية وتساقط للثلوج فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب بأنه من المرتقب تسجيل تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800م، وهبات رياح محلية قوية، وتستمر حتى غد السبت، بعدد من مناطق بالمغرب.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية ومحليا رعدية من 50 إلى 70 ملم بكل من العرائش، ووزان، وطنجة، وأصيلة، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، ومن 40 إلى 50 ملم بكل من المضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، وتاونات، وتازة، وسيدي قاسم، والقنيطرة، ومن 25 إلى 40 ملم بكل من بني ملال، وإفران، وخنيفرة، وبرشيد، ومديونة، والدار البيضاء، وبنسليمان، وسطات، وتمارة-الصخيرات، وسلا، وآسفي، والجديدة، وسيدي بنور، والمحمدية، والنواصر، والرباط، والصويرة، وأكادير-إدوتنان، وتارودانت، وشتوكة-آيت باها. وفق"اليوم24".

كما توقعت النشرة تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 50 سم على المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر بكل من عمالات وأقاليم أزيلال، وإفران، والحسيمة.

وتابعت بأن تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سم على المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر ستهم عمالات وأقاليم تارودانت، وميدلت، وتنغير، وصفرو، وشيشاوة، وخنيفرة، وبني ملال، وتازة، وورزازات، والحوز، وكرسيف، وبولمان.

وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح محليا قوية (من 70 إلى 85 كلم/ساعة) ستهم عمالات وأقاليم الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والرباط، وتمارة-الصخيرات، والقنيطرة، وسلا، والنواصر، ومديونة، والدار البيضاء، والمحمدية، وبرشيد، وبنسليمان، وسيدي بنور، والجديدة، وآسفي، والصويرة.

وسجلت أن الظاهرة نفسها ستهم عمالات وأقاليم شفشاون، والحسيمة، وجرادة، والناظور، والدريوش، ووجدة-أنجاد، وتاوريرت، وكرسيف، والحاجب، وفاس، ومولاي يعقوب، ومكناس، وبركان، وإفران، وبولمان، وصفرو، وتازة، وخنيفرة، وميدلت وفكيك.