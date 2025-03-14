شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القدس: 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية تكثيفهم اتصالات على المستويات كافة لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية إنهم يواصلون مع المؤسسات الأممية وفي مقدمتها يونسكو لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم الإبراهيمي تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل.