شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى هجوم على مركبات للأمن العام السورى بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل الإعلام، بمقتل عدد من عناصر الأمن السورى وإصابة آخرين فى اشتباكات بين قوات الأمن العام بوزارة الداخلية السورية وعناصر مسلحه بمنطقة رأس الشعرة فى ريف حماه.

وقالت إن الاشتباكات اندلعت على خلفية كمين مسلح استهدف مركبات للأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية.

يذكر أن الأسبوع الماضى أفادت وسائل إعلام سورية مقتل 4 وإصابة 6 آخرين فى هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين فى ريف حماة.

وأكدت أن الهجوم على مصلين جاء بعد صلاة التراويح فى بلدة حيالين بريف حماة، وأضافت أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين.

استقدمت القوات الأمنية عناصر وتعزيزات إلى المنطقة التى شهدت الحادث من أجل ملاحقة المهاجمين.

وذكرت صفحات ومواقع إعلامية محلية، أن المسلحين فتحوا النار على المصلين أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح.