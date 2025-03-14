شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات لبنانية من زيارة مرتقبة لوفد من دروز سوريا إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان الخميس، من مخاطر المشاركة بزيارة الأماكن المقدسة في "الأراضى المحتلة"، إذ يخطط وفد ديني درزي من سوريا لزيارة إسرائيل لأول مرة منذ 5 عقود.

وصدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل بيان جاء فيه: "بعد إعلامنا بالدعوة الموجهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذر مجددا الأخوة اللبنانيين، وعلى الأخص رجال الدين المعروفين الكرام، من مخاطر الانجراف العاطفي وتبعات المشاركة في هذه المناسبة وغيرها، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة".

وأكدت مشيخة العقل على "المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لتلك التوجهات"، معربة عن أملها بـ"التفهم والتجاوب بمسؤولية والتزام".

وسيقوم بالزيارة نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين، الجمعة، وستكون هذه الزيارة الأولى لإسرائيل منذ نحو 50 عاما حين جاءت مجموعة منهم مباشرة بعد حرب عام 1973.

ومن المتوقع أن يزور الشيوخ، ومعظمهم من مجموعة قرى درزية عند سفح جبل الشيخ في سوريا، أضرحة بينها ما يعتقد أنه مقام النبي شعيب غربي طبريا في الجليل الأسفل.

جدير بالذكر أنه في أعقاب تصاعد العنف الطائفي في سوريا، أعلنت إسرائيل مرارا، استعدادها للدفاع عن الدروز في البلاد في حال تعرضهم لهجوم.