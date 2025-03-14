شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الجزائرية مليكة حدادى تتسلم مهامها كنائب لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت سفيرة الجزائر بأديس أبابا وممثلتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقى، سلمى مليكة حدادى، الخميس، مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، خلفا للرواندية مونيك نسانزاباغانوا، التي انتهت فترة ولايتها.

وتم انتخاب حدادي في 15 فبراير الماضي بـ33 صوتا، متحصلة بذلك على أغلبية الثلثين المطلوبة، بمناسبة انعقاد القمة الـ38 للاتحاد الإفريقي.

وفازت ممثلة الجزائر على المترشحة المغربية التي تم إقصاؤها في الدور السادس وما قبل الأخير، بعد انسحاب المترشحة الليبية من الدور الأول والمترشحة المصرية من الدور الثالث.

يشار إلى أن السفيرة الجزائرية البالغة من العمر 47 عاما شغلت منصب المدير العام لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية من مارس 2023 إلى أبريل 2024، وكانت، بين عامي 2019 و2023، سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى كينيا وجنوب السودان.

كما شغلت في الفترة ما بين 2015 و2019، منصب وزيرة مستشارة ونائبة رئيس البعثة في السفارة الجزائرية في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وما بين 2013 إلى 2015 منصب نائبة مدير التنمية الاجتماعية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية، حيث كانت مهمتها الرئيسية في هذا المنصب تتمثل في إعداد وتنسيق مشاركة الجزائر في المناقشات العالمية بشأن القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والصحة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والرياضة وكبار السن وأهداف التنمية المستدامة.