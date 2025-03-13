شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,524 والان نبدء بالتفاصيل

شهداء العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أُصيب شاب وامرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت امرأة فلسطينية برصاص مسيرة للاحتلال في مدينة بيت حانون شمال القطاع.في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,524 شهيدًا و 111,955 جريحًا، بعدما اُستشهد فلسطينيان وأُصيب 14 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.