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الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,524

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,524 1/3
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,524 2/3
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,524 3/3

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الدمام - شريف احمد - أُصيب شاب وامرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت امرأة فلسطينية برصاص مسيرة للاحتلال في مدينة بيت حانون شمال القطاع.
يجلس الشباب فوق كومة من الأنقاض في غزة - أ ف ب

شهداء العدوان على غزة

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,524 شهيدًا و 111,955 جريحًا، بعدما اُستشهد فلسطينيان وأُصيب 14 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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