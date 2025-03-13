شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد الطفل أمجد حازم عابد (ثلاث سنوات) في منطقة المنطار بحي الشجاعية.



وأضافت أن إمرأة فلسطينية أصيبت برصاص الاحتلال، إثر إطلاق النار عليها من قبل طائرة مسيرة في بلدة بيت حانون شمال القطاع.



وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرات أسلحتها شرق بلدة عبسان الجديدة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



من جهة أخرى، أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن عدد الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل ارتفع إلى 676 شهيدًا، وذلك بعد احتجاز جثامين ثلاثة شهداء استشهدوا في جنين. وأوضحت الحملة أن من بين الشهداء المحتجزين 71 شهيدًا من الحركة الأسيرة و60 طفلاً و9 نساء.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابًا من قرية فرخة جنوب غرب سلفيت، واقتحمت بلدة بروقين، وداهمت المحلات التجارية، والمنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واندلعت مواجهات مع الأهالي، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام بشكل كثيف، واحتجزت عددا من الأطفال واعتدت عليهم بالضرب، وفقا لمصادر محلية.