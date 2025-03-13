شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 100 ألف مصل صلاتى العشاء والتراويح فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان الفضيل، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس - أن "نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضى عام 1948.



وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى.