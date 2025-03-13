الخليج اليوم .. سلطنة عُمان تدشن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 2030

الرياض - كتب موسى القحطاني - دشنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس استراتيجيتها وذلك للفترة من 2025 حتَّى 2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.

تتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بفضل موقعها خارج مضيق هرمز بقربها من ممرات التجارة الدولية

في هذه الأثناء، تتبنى الاستراتيجية الجديدة إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدام للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، وتقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قيم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع، كما أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعَد الهدف الاستراتيجي الأول الذي تركز عليه الاستراتيجية الجديدة، كما ستدير المنطقة وتسرع تطورها وتسويق المناطق الفرعيَّة للقِطاعات ذات الأولوية؛ لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.

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تمنح المنطقة للمستثمرين اتفاقيات حق الانتفاع حتى ٥۰ سنة قابلة للتجديد لفترات مماثلة

وتركز الاستراتيجية على أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية وينشط القطاع السياحي ويطور نمط الحياة بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.

تتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بفضل موقعها خارج مضيق هرمز بقربها من ممرات التجارة الدولية، كما تمنح المستمثريم فرصة وضع أعمالهم على مسافة استراتيجية من بعض أسرع الأسواق نموًا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وغيرها.

إلى ذلك، تمنح منطقة الدقم فرصة الإعفاء الضريببي الذي يصل إلى 30 عامًا من تاريخ بدء العمليات، في الوقت نفسه هذه المدة قابلة للتجديد لمدة 30 عامًا أخرى، كما تمكن المستثمرين من نقل رأس المال والأرباح بنسبة 100% إلى خارج البلاد.