شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعيّن قائدا جديدا للجيش ويقر تطويع 4500 جندي والان نبدء بالتفاصيل

قائد ميداني

الدمام - شريف احمد - عيّن مجلس الوزراء اللبناني الخميس، مسؤولي الأجهزة الأمنية الرئيسية في البلاد، وأبرزها قيادة الجيش التي تولاها العميد رودولف هيكل، بموازاة إقرار تطويع 4500 جندي، في وقت تعزز القوات المسلحة انتشارها في جنوب لبنان.وإثر جلسة في القصر الرئاسي، تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، ومنها تعيين هيكل قائدا للجيش، وتسمية مدراء عامين لأجهزة الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة.وقال مرقص إن "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة"، في بلد يقوم نظامه على المحاصصة السياسية والطائفية ويعود منصب قائد الجيش فيه للطائفة المارونية.ويعد هيكل، المقرب من جوزيف عون الذي كان قائدا للجيش قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في يناير، من القادة العسكريين الأكثر اطلاعا على الوضع الميداني في جنوب لبنان والمنطقة الحدودية مع دولة الاحتلال، انطلاقا من مسؤولياته السابقة.