شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: استعادة الثقة بلبنان أولوية تتطلب إصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً هي الأولوية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب إجراء إصلاحات شاملة في الأوضاع الاقتصادية والمصرفية.



وشدد "عون" - خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، حيث كشف عن تطورات مهمة تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي والأمني، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - على ضرورة التعاون بين جميع السلطات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.



وقال الرئيس اللبناني إنه تم التوقيع على موازنة العام 2025، وإنه وجه وزير المالية بضرورة مراقبة النفقات وتزويد الحكومة بتقارير دورية. كما استعرض نتائج لقائه مع وفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة توصيات الصندوق، ومؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل فصل الصيف.



وأشار إلى أن وفد صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية شاملة، بما في ذلك تعيين حاكم لمصرف لبنان، وإنشاء مركز بيانات موحد لوزارة المالية، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.



وأكد "عون" متابعة الأجهزة الأمنية اللبنانية للتطورات في سوريا، وإلى إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من قبل إسرائيل نتيجة مفاوضات غير مباشرة.