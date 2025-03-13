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مصر.. وفاة 8 وإصابة 12 في حادث تصادم قطار بحافلة في الإسماعيلية

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أ ب- القاهرة 0 تبليغ

  • مصر.. وفاة 8 وإصابة 12 في حادث تصادم قطار بحافلة في الإسماعيلية 1/2
  • مصر.. وفاة 8 وإصابة 12 في حادث تصادم قطار بحافلة في الإسماعيلية 2/2

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الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص بينهم أطفال حتفهم وأصيب 12 آخرين إثر اصطدام قطار بحافلة صغيرة اليوم الخميس بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية بمصر.
وتابع خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي الحادث.

إسعاف المصابين

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.
وذكرت إدارة الطرق المصرية أن قطار الركاب كان في طريقه الطبيعي عندما وقع التصادم، بينما كان المكان الذي تعبر منه الحافلة خط السكة الحديد ليس مخصصا للعبور، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك طفلا في حالة حرجة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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