شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا في باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم الخميس - وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان، ولأسر الضحايا.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.