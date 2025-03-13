شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: التراجع الأمريكي عن فكرة التهجير من غزة خطوة مشجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تراجع الموقف الأمريكي عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة هي خطوة على الطريق الصحيح، ومشجعة.. معربا عن أمله في أن تتواصل هذه التصريحات المتوازنة من قبل الإدارة الأمريكية للوصول إلى مسار سياسي يستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



وأضاف أبو ردينة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس "نثمن مجددا الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير، والذي ساهم إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه إلى التراجع عن هذه الأفكار".



وأشار إلى أن هناك ضرورة لاستمرار التنسيق الفلسطيني - العربي الموحد باعتباره خطوة استراتيجية هامة جدا، يمكن البناء عليها لدعم الرؤية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والبدء بمسار سياسي يجسد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.