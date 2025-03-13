شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام لبنان: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط المعروضة من صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، إن هناك تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التى عرضها صندوق النقد الدولى.

وتابع، وفقًا لتصريحات فضائية "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد جلسة غير عادية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل، وحريصون على تطبيق البيان الوزاري وفق التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال غير مباشرة.