شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بتصريحات ترامب حول عدم مطالبة سكان غزة بمغادرة القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، حول عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع .



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، وأن المملكة والولايات المتحدة شركاء في هذا الجهد .



وشدد السفير القضاة، - في بيان - اليوم الخميس، على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقيّة وفق حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة