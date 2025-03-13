شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه قائدا للجيش اللبنانى.. من هو رودولف هيكل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الوزراء اللبنانى تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش اللبنانى خلفا لجوزيف عون، كما أقر المجلس العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، كما أقر مجلس الوزراء تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة، كذلك عين العميد مرشد الحاج سليمان نائباً لمدير عام أمن الدولة، وفق بيان لمجلس الوزراء.

فمن هو رودولف هيكل؟

- عمل رئيس القسم الثالث في لواء المشاة الأولفى 2016

- عمل رئيس أركان لواء المشاة الثالث فى 2018

- هو من مواليد بيروت، حاصل على البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني – رياضيات، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً ثم رقي إلى رتبة ملازم إعتباراً عام 1994

- رقي إلى رتبة ملازم أول فى 1/5/1997، كما رقي الى رتبة نقيب فى 2001

- حصل على رتبة رائد فى 2006 .

- رقي إلى رتبة مقدم فى 2010.

- تمت ترقيته إلى رتبة عقيد ركن فى2014

- ثم رقي إلى رتبة عميد ركن فى 2018.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم ، عن عقد جلسة خاصة غير عادية يوم الإثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية.

ومن جانبه، قال الرئيس عون خلال الجلسة :"لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 أشهر".

ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".

وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية.

وأضاف الرئيس عون: "بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أطلق الاسير الخامس.