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مصدر أمنى سورى يعلن استهداف شخصية فلسطينية فى غارة إسرائيلية قرب دمشق

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مصدر أمنى سورى يعلن استهداف شخصية فلسطينية فى غارة إسرائيلية قرب دمشق

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الخميس، 13 مارس 2025 02:19 م

كشفت وكالة رويترز عن مصدر أمنى سورى بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية قرب دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل.

وكانت وكالة الانباء السوية "سانا" ذكرت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت اليوم مبنى سكنياً فى مشروع دمر بدمشق، ولم تذكر الوكالة السورية أية تفاصيل عن الاستهداف الاسرائيلى .

في المقابل ، أكدت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلى قصفت أهدافا لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في العاصمة السورية دمشق ،وذلك وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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