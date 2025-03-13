شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى سورى يعلن استهداف شخصية فلسطينية فى غارة إسرائيلية قرب دمشق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة رويترز عن مصدر أمنى سورى بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية قرب دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل.

وكانت وكالة الانباء السوية "سانا" ذكرت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت اليوم مبنى سكنياً فى مشروع دمر بدمشق، ولم تذكر الوكالة السورية أية تفاصيل عن الاستهداف الاسرائيلى .

في المقابل ، أكدت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلى قصفت أهدافا لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في العاصمة السورية دمشق ،وذلك وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .