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سانا: طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مبنى سكنيا بدمشق

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سانا: طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مبنى سكنيا بدمشق

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الانباء السوية "سانا" أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت اليوم مبنى سكنياً فى مشروع دمر بدمشق، ولم تذكر الوكالة السورية أية تفاصيل عن الاستهداف الاسرائيلى .

في المقابل ، أكدت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلى قصفت أهدافا لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في العاصمة السورية دمشق ،وذلك وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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