شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مبنى سكنيا بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الانباء السوية "سانا" أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت اليوم مبنى سكنياً فى مشروع دمر بدمشق، ولم تذكر الوكالة السورية أية تفاصيل عن الاستهداف الاسرائيلى .

في المقابل ، أكدت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلى قصفت أهدافا لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في العاصمة السورية دمشق ،وذلك وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .

