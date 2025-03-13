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الاحتلال الإسرائيلى يواصل إغلاق معبرى كرم أبو سالم وبيت حانون لليوم الـ13

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الاحتلال الإسرائيلى يواصل إغلاق معبرى كرم أبو سالم وبيت حانون لليوم الـ13

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القاهرة - سامية سيد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، إغلاق معبرى كرم أبو سالم، وبيت حانون "إيرز"، لليوم الثالث عشر على التوالى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أنه بعد قرار إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريًا.

ونتيجة لهذا القرار التعسفي، فقد تفاقم الوضع الإنساني السئ، حيث قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل فوري وبصورة خيالية، بالإضافة إلى فقدان غالبية السلع من الأسواق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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