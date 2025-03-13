شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل إغلاق معبرى كرم أبو سالم وبيت حانون لليوم الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، إغلاق معبرى كرم أبو سالم، وبيت حانون "إيرز"، لليوم الثالث عشر على التوالى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أنه بعد قرار إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريًا.

ونتيجة لهذا القرار التعسفي، فقد تفاقم الوضع الإنساني السئ، حيث قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل فوري وبصورة خيالية، بالإضافة إلى فقدان غالبية السلع من الأسواق.