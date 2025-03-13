شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عددا من الأسرى المحررين فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 12 فلسطينيا من مدينة الخليل، غالبيتهم من الأسرى المحررين.

وأفادت مصادر أمنية حسبا ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 11 أسيرا محررا، وهم "بلال ابو ارميلة، وجواد الجعبري، عبد الهادي ابو خلف، وضرار أبو منشار، وعلي دوفش، وفتحي الجولاني، وعلاء عاصم الجعبرى، وايمن الجنيدي، وقيدار غيث، وعبد العظيم النتشة، وعلي زيدان أبو ماضي"، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والتنكيل بهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت المواطن يوسف ارفاعية، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل لليوم الرابع على التوالي، معظمهم لأسرى محررين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وائل العابودي، وحسين محمد فقهاء، وأحمد منتصر ثلثين، وعبد الله شاكر ابو خميش، بعد مداهمة منازلهم، وتخريب محتوياتها.