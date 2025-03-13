شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك اللهم لبيك.. 25 مليون مصلٍ بالمسجد الحرام العشرة أيام الأولى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المسجد الحرام أرقاماً قياسية لعدد الزائرين، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، حيث قصده أكثر من 25 مليون مصلٍ وزائر، وفق العربية.

وكشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن إحصائيات وأرقام خلال شهر رمضان، مؤكدة وجود 120 ألف وحدة إضاءة، هي ما تجعل المسجد الحرام بيئة مضاءة طوال العام.

وبلغ عدد الموظفين المؤهلين أكثر من 11 ألف موظف وموظفة لتنظيم الساحات والممرات، فيما يقوم 350 مشرفاً سعودياً بمراقبة الأعمال الميدانية على 4000 عامل بغسل المسجد الحرام خمس مرات يومياً، في جميع أرجاء المسجد الحرام، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة.

ومن جهة ثانية، أعدت شركة "سار" وبالتنسيق مع الشركة المشغلة خطة لمواكبة الطلب الكبير المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم رمضان، وسيتم تشغيل أكثر من 3400 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد، ويُعد خط قطار الحرمين السريع خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله 449 كم واتصال فرعي بطول 3.75 كم بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة.



