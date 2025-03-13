شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تمنع مقاتليها مؤقتا من التوجه إلى مناطق سيطرة "قسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "تلفزيون سوريا"، الأربعاء، إن تعميما داخليا أصدرته الحكومة السورية يمنع مقاتليها من التوجه إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الفترة الراهنة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء خشية حدوث تصرفات فردية.

وأشار إلى أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط "قسد" في الحكومة بشكل تام.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء الاثنين 10 مارس 2025 عن توقيع اتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وكشفت مصادر أن الاتفاق جرى بعد سلسلة من النقاشات بين لجان الطرفين برعاية الخارجية الأمريكية التي دفعت الطرفين لتوقيع اتفاق يجنب سوريا مزيدا من التوترات الأمنية".

وذكر مصدر من "قسد" أنه "في الوقت الحالي لن يتم إدخال أي قوات تابعة للحكومة المؤقتة إلى شمال شرقي سوريا في حين تجري مناقشة إدخال وحدات من وزارة الدفاع السوري للانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا من دون التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك لغاية الآن".

وشدد المصدر على استمرار سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية على ملف سجون "داعش" والمخيمات التي تحوي عوائل التنظيم وقيادة العمليات الأمنية ضد خلايا بالتنسيق مع التحالف الدولي"، موضحا أن "ملف إعادة المهجرين من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض سيكون على رأس جدول عمل اللجان المشكلة لتنفيذ بنود الاتفاق".