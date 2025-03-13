شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع يستقبل وفدا من الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الرئيس أحمد الشرع استقبل الأربعاء في العاصمة دمشق، وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

والاثنين، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي أن وحدة سوريا في ظل العدل وضمان الحقوق لجميع مكوناتها هي "أملنا جميعا".

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لذلك، أرحب بقوة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "هذه بلا شك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة المؤسسات التي تجمع بين كفتي الميزان: كفة الدولة القوية الموحدة، وكفة الحقوق والحريات المسؤولة".

وتابع داغي: "أرجو الله أن تتحد جميع مكونات الشعب السوري لبناء سوريا قوية ومزدهرة، تحقق التنمية الشاملة اقتصاديا اجتماعيا".

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء الاثين 10 مارس 2025 عن توقيع اتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وبناء على اجتماع جرى بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي تم الاتفاق على ما يلي:

1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

6- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها."

7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

8- اللجان التنفيذية تعمل وتسعى على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.