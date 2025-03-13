شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تُرحب بتصريح ترامب بشأن عدم طرد أى فلسطينى من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حركة "حماس"، الأربعاء، بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، في البيت الأبيض، والذي قال فيه إنه لن يتم طرد أي فلسطيني من قطاع غزة.



وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في بيان صحفي، إنه "في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مُرحب بها".



ودعت الحركة الرئيس الأمريكي لاستكمال هذا الموقف بإلزام بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف.