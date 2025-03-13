شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بحقل "المبروك" بعد توقف 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، استئناف إنتاج النفط في حقل "المبروك" بعد توقف منذ العام 2015.



وذكرت المؤسسة - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي الأربعاء أن الإنتاج بدأ رسميا في التاسع من مارس الجاري بمعدل خمسة آلاف برميل نفط يوميا، مع خطة لرفع الإنتاج إلى سبعة آلاف برميل يوميا بنهاية مارس.



وبدأت عمليات نقل النفط عبر الأنابيب إلى حقل "الباهي" الثلاثاء، مع توقعات بالوصول إلى 25 ألف برميل يوميًا بحلول يوليو المقبل.



وقدمت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الشكر إلى المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز، وحرصهم على تطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل.